徐生明盃開打 殷仔期許快樂打球

徐生明盃少棒賽昨舉行開幕典禮。（記者黃志源攝）

陳偉殷希望小球員享受打棒球的快樂。（記者黃志源攝）

林子偉 （右）為比賽開球。（記者黃志源攝）

旅美投手胡智為（左）及中職投手林晨樺（右）。（記者黃志源攝）

林智勝（右）季後動向受高度關注。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕第六屆徐生明盃少棒賽昨開打，總計32隊參賽，包括外隊日本冬練馬隊和南韓東幕隊，主辦單位邀請旅美好手陳偉殷、胡智為、林子偉與會，並在「棒球教室」課程指導小球員，讓小朋友享受到「大聯盟級」的待遇。

陳偉殷傳達「快樂打球」的理念，他表示，這些小球員當中，未來不一定能繼續打球，即使沒打球，對棒球保持興趣也是好事。這比賽就是要讓大家有相處的時間，享受打棒球的快樂。

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胡智為則說，過去台灣棒球訓練方式，選手被動接受指導，他比較傾向讓小朋友享受棒球樂趣，希望他們快樂打球。

中信兄弟「大師兄」林智勝昨也出席，由於他與兄弟3年合約將於年底到期，能否續留或轉隊奮戰仍是未知數，未來動向備受關注。林智勝強調，現在就是專心做自己想做的事，不擔心沒球打。

外傳若中職無機會，林智勝有可能轉戰海外，對此，他說，「當然有想過到國外打球，如果要打澳洲職棒，最快也要等到12月，等訓練調整好了，再過去打下半季比賽。」