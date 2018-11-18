香港羽球公開賽》戴資穎傷退 3連霸夢碎

戴資穎（後）退賽後向對手奧原希望（前）握手致意。（歐新社）

戴資穎因腹肌拉傷提前退賽，香港站無緣3連霸。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕原本以為世界球后戴資穎又要上演逆轉戲碼，小戴昨天在超級500系列香港羽球公開賽女單四強戰面對去年世錦賽金牌日本奧原希望，居12：21、1：3落後時，向裁判提出傷退，也宣告挑戰三連霸失利。戴資穎父親戴楠凱表示，小戴腹肌原本就拉傷，提出傷退避免傷勢加劇，但不影響12月年終賽行程，小戴會如期出賽。

腹肌拉傷 不影響年終賽

戴資穎昨天首局明顯腳步移動跟不上奧原兩邊對角攻擊，加上反手拍失誤與出界球偏多，首局以12：21拱手讓人，次局換邊，小戴仍居落後，只打3分鐘她就主動走向主審示意身體不適，接著禮貌跟奧原希望握手，面帶微笑離開球場，世界排名第6的奧原賽前透露很期待跟球后交手，因對方傷退晉級，恐怕不是她樂見的結局，她今天將與泰國依瑟儂爭冠。

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香港賽做出傷退決定，戴資穎父親表示，女兒起床後發現腹部肌肉不適，才會選擇退賽，接下來有3週時間可以調整，不影響12月12日於中國廣州登場的年終賽。小戴今年巡迴賽目前累積8冠，年終賽仍有機會超越李雪芮年度8冠的女單紀錄。

另外台將戰況，締造生涯搭配佳績的李洋／許雅晴，遭遇世界排名第5的日本組合渡邊勇大／東野有紗，以11：21、10：21不敵對手，四強止步，仍寫下兩人巡迴賽最佳戰績。

李洋／許雅晴止步4強

混雙與男雙兼項的李洋今年國際賽賽程結束，他與搭檔李哲輝男雙積分無緣年終賽，但他將連兩年參加印度羽球聯賽，預計12月下旬出發，小戴則不會參加本季聯賽。

李洋（右）／許雅晴（左）無緣決賽，晉級4強仍是2人合拍以來最佳。（資料照，取自國際羽聯官網）