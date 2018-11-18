SBL變革行不行 資深球迷說了算

為朝向職業化邁進，SBL今年許多新變革，包含雙洋將、增加賽程和主場週等，以實際行動進場支持SBL的球迷，也表達看法。

球迷蘇振榮（右一）。（記者粘藐云攝）

26歲的機械設計繪圖員蘇振榮表示，自己從SBL第1季開始看球，每年瓊斯盃都會進場，他認為雙洋將確實會增加吸引力，「對抗性增加，比賽也會更好看。」一旁友人則表示，之前在瓊斯盃看了加拿大球員的表現，知道他今年有打SBL特別來看他，也會想看前NBA球星梅奧。

請繼續往下閱讀...

不過，蘇振榮也提到，球星影響力和聯盟行銷可以再加強，「戰績好、有球星，都會提高球迷進場意願，之前主場週活動氣氛很好，宣傳可以再加強。」

球迷阿嘎（右）。（記者粘藐云攝）

自第4季起開始看SBL的阿嘎則說，當初最關注林志傑，後來他去中國後，因為喜歡劉錚還會繼續支持台啤，但他也去CBA後，就沒特別支持的隊伍，球星還是很重要。

另一名資深璞園女球迷表示，雙洋將制度有好有壞，好處是刺激本土球員的進步，但需要舞台的年輕球員上場機會受到壓縮。此外，她也提到，整體行銷和宣傳是現階段最需加強之處，「不能只靠幾次主場週來吸引球迷，要增加比賽可看性，讓大家知道SBL在做什麼。」（記者粘藐云）