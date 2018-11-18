莉絲姬闖決賽 喜極而泣謝台灣

德國好手莉絲姬暌違4年重返海碩盃單打決賽。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台北海碩盃女網賽上演「美麗戰爭」，莉絲姬絕地大反撲，1：6、6：3、7：5逆轉俄國第6種子蒂雅琴珂，德國「微笑殺手」面子、裡子雙贏，暌違4年重返單打決賽，今下午約3點半與「泰國一姊」康坎爭后。

最受矚目的人氣美女昨在台北小巨蛋粉墨登場，也是近2屆「最佳造型獎」得主狹路相逢。今年得主莉絲姬外型與球技兼俱，強忍腿傷轟出6記愛司，歷經2小時8分鐘的3盤大戰，後來居上氣走去年獲獎的蒂雅琴珂，令女網最快發球時速紀錄保持人喜極而泣，「我用盡全力，之前輸掉那麼多場接近的比賽，終於贏下來！」

莉絲姬是2013年溫布頓大滿貫女單亞軍，但29歲的她近年飽受傷勢所苦，轉戰海碩盃尋求東山再起，右肩佈滿拔罐痕跡。4強戰莉絲姬率先破發卻失誤不斷，傷停包紮右腿仍連丟6局讓出首盤；次盤她調整回穩，第4局回破超前，硬是扳回一城。

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決勝盤莉絲姬3：0開局，輪蒂雅琴珂治療右肩，再上陣倒趕3局追平，雙方僵持至5：5，老經驗的「微笑殺手」第11局關鍵突破，順勢鎖定決賽門票，這也是莉絲姬自2014年9月香港後再度問鼎金盃，賽後笑中帶淚說：「台灣是幸運地，感謝球迷力挺，本季壓軸賽我會拚到底。」