黑豹旗》平鎮3連霸夢碎 穀保復仇嗨翻

穀保先發左投林昱珉才高一，在冠軍戰繳出6局失1分優質先發。（記者林正堃攝）

第4局5分大局 穀保家商在黑豹旗冠軍戰打敗平鎮高中，報了去年爭冠失利之仇，也粉碎了平鎮3連霸美夢，奪勝後球員開心相擁慶祝。（記者林正堃攝）

穀保奠勝基

〔記者林宥辰／台北報導〕國內青棒兩大龍頭穀保家商、平鎮高中連兩年在黑豹旗冠軍戰狹路相逢，穀保投打俱佳，林昱珉、李慶隆合力封鎖平鎮打線，穀保打者4局上在林辰勳三壘安打帶動下，單局得5分奠定勝基，終場6：1獲勝，繼2014年以後再度奪冠，平鎮則3連霸夢碎。

穀保家商總教練周宗志坦言，光是今年至少5度和平鎮交手，僅長華盃準決賽勝出過，兩隊實力雖相當，但臨場不易取勝，「這場比賽關鍵之一是投手群壓制，4局攻勢能夠串聯也很重要。」

高一左投奪勝

林昱珉強心臟

穀保先發左投林昱珉年僅高一，就在冠軍戰繳出6局失1分優質先發。周宗志說：「我們不管年紀，只要有能力，就會讓他擔大任。這兩天在傳接球的時候，有幫助他調整一些小細節，今天看起來狀況不錯。」周宗志說，林昱珉大賽不怯場，現階段技術面不輸其他人，關鍵在增強身體強度，對未來會更有幫助。

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對於臨場表現，林昱珉自評80分：「控球方面，有些球偏差太大，尤其失分那局，好球數沒有先搶到。前一天得知冠軍戰要先發，當時有點緊張，但因為國中時常有對戰經驗，投得還算適應。」

以高一之齡在冠軍戰奪勝投，林昱珉說，學長們適時鼓勵給他自信，他也喊話：「希望接下來換我們連霸！」

穀保家商今年投手群表現優異，4強戰林子崴、王彥程接力封鎖高雄強權普門中學，冠軍戰則是林昱珉、李慶隆接手。周宗志說：「學生球隊比賽關鍵仍在守備穩定度，今年數度輸給平鎮，多是因守備自亂陣腳。黑豹旗拿下冠軍，代表球隊有實力，也終於做到，歸功球員平時的努力獲得了成功，也恭喜他們。」