黑豹旗》「台版甲子園」 廝殺196場落幕

棒協理事長辜仲諒（左2）勉勵選手，在比賽中學習團結一致、永不放棄的精神。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕黑豹旗高中棒球聯賽，堪稱年底最大規模青棒賽事，今年邁入第6屆，規模提升到197隊，木棒組39隊、鋁棒組158隊，其中還有13隊首次參與。經過37天、196場廝殺，穀保家商以6：1擊敗平鎮高中，拿下今年黑豹旗青棒冠軍。

頒獎典禮上，棒協理事長辜仲諒恭喜兩隊，也勉勵所有青棒球員：「高中3年一路打上來，教練辛辛苦苦陪伴著你們過這幾年，打了冠軍，教練有面子，球員也要好好想想整個旅程是怎麼做到的。」

辜仲諒勉勵選手，在練習及比賽過程中學習團結一致、永不放棄的精神，不管成績如何，都要懂得感恩、回饋曾經幫助自己的人，「代表球隊、甚至國家拿了好成績，但這只是一時，教練更關心選手將來做什麼、過程裡學到什麼。未來你們打了職棒、賺了錢，不要把錢花在沒意義的地方，可以回鄉感謝那些曾經幫助過你們的人。」

請繼續往下閱讀...

中信銀行董事長童兆勤也出席閉幕典禮，鼓勵每一位奮戰不懈的球員，他表示，中信銀連續四年贊助黑豹旗，打造「台版甲子園」，希望為懷抱棒球夢的高中生搭建圓夢舞台，留下最熱血的青春記憶。

為凝聚參賽隊伍向心力，本屆中信盃黑豹旗加碼舉辦的「中信黑豹 校園我最棒」活動，台東大學附屬體育高級中學靠著團隊合作獲得競賽冠軍，成為本屆中信盃黑豹旗另類贏家，將可赴「2019春季甲子園」取經，觀摩日本青棒最高殿堂賽事。本屆賽後中信銀亦邀請表現優秀球員免費參加「2018中華職棒大聯盟中國信託專業棒球訓練營」，接受旅美投手王建民等堅強師資陣容特訓。