SBL》最大咖洋將登台 梅奧首戰砸招牌

〔記者林岳甫／桃園報導〕第16季SBL最受矚目「史上最大咖」達欣31歲的梅奧，以及林書豪前隊友台銀的史密斯都擁有NBA破百場出賽資歷，昨皆在桃園巨蛋迎來在台灣的首場戰事，卻是「雷聲大、雨點小」無法幫球隊取勝。

達欣昨團隊防守宛如紙糊般，以85：106不敵台啤，而梅奧在場上正負分更是全隊最差-25分，難以展現隻手遮天的實力。

請繼續往下閱讀...

梅奧在2008年成為NBA選秀探花，於籃壇最高殿堂打過547場例行賽，場均13.8分、3.1籃板及2.9助攻。不過，他在2年前因禁藥纏身，遭NBA罰2年球監，陷入無球可打窘境，如今輾轉來到SBL，他認為台灣的球風相當快速，每個人都擁有出色的運球技術。

梅奧才與球隊練球4次，前2節完全沒做好迎戰快速球風的準備，第3節才漸入佳境並單節進帳11分。全場貢獻14分、6助攻及2籃板，他坦言：「我知道外界及球團對我都抱很大希望，但我首場表現確實不佳，希望能透過練球變得越來越好，幫助球隊提升競爭力。」

林書豪前隊友也吃癟

史密斯昨繳出18分、14籃板、3助攻及4抄截，但金酒夏普攻下22分、貝斯進帳21分，最終台銀以79：88不敵金酒。

史密斯在NBA出賽149場，但向來以禁區苦工為主，難以扮演台銀救世主。另一洋將伍茲昔日在PBA菲律賓聯賽展現不俗得分能力，但首戰的上半場僅拿4分，只靠下半場「刷數據」拿19分。台銀主帥韋陳明對兩人表現不滿意，直呼應是洋將帶動陣中的本土球員前進，非本土球員去配合兩人。