SBL》勇士築銅牆 開季2連勝

勇士昨靠著下半場嚴密防守，逆轉勝裕隆。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕連2場遇上擅投三分球的隊伍，富邦勇士不比火力，用防守當贏球武器，昨他們更展現強大韌性，克服第3節最多落後15分頹勢，以71：69逆轉裕隆，開季2連勝居聯盟領先位置。

勇士林郅為（右）賞了裕隆周柏臣（左）火鍋。（記者陳志曲攝）

勇士前2戰對手的三分球火力都十分出色，裕隆上季場均8.1顆三分球是聯盟最佳；璞園上季三分球命中率34.4%領先群雄，但遇到勇士都吃癟皆拿69分。

裕隆末節只拿8分翻船

勇士昨投籃命中率僅34.1%，與開幕戰的48.1%相差許多，好在防守沒當機，逼得裕隆末節拿8分、下半場僅取26分。勇士總教練許晉哲認為，贏球是靠防守，彌補上半場攻守很爛的問題。

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勇士洋將基斯、歐頓對追求勝利十分執著，卻容易出現情緒失控問題，許總昨賽前特地提醒2人要冷靜，免得吞技術犯規或遭驅逐出場。歐頓將專注力擺場上，即使僅拿8分，但抓20籃板，其中9進攻籃板與裕隆團隊平分秋色。

裕隆洋將桑尼繳出12分、14籃板、3抄截及3阻攻，本土一哥「男模」呂政儒轟17分，但2人末節得分掛蛋，眼睜睜看球隊遭逆轉。執行教練李啟億認為，球隊被逆轉因失誤多，尤其2戰分別發生19次、20次失誤，得設法改善此弱點。

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