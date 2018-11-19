關切東奧正名公投 國際奧會3度來函

國際奧會信函。（取自網路）

提醒違反協議恐遭停權

〔記者梁偉銘／台北報導〕2020年東京奧運正名公投將於11月24日進行，本月16日國際奧會第3度來函關切，奧林匹克運動關係部副執行長米洛，在信中提醒中華奧會主席林鴻道、體育署長高俊雄，若違反洛桑協議中華奧會恐遭停權或除權。

體育署︰遵守相關規定

對此昨中華奧會回應，將遵守奧林匹克憲章，秘書長沈依婷說：「希望外界能重視國際奧會關切這議題的嚴重性。」至於體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲則表示，政府對於確保奧會會籍、選手參賽權益，還有遵守國際奧會規定的立場不會改變，「國際奧會關切的是，我們有沒有遵守奧林匹克憲章跟相關規定，我想這部分應該是沒有疑問的。」

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尊重言論自由但重申立場

東奧正名公投引發國際奧會高度重視，從5月起迄今，已3次發函中華奧會，先前表達執委會不准台灣變更代表團名稱，並關切正名公投進度。最新來函則表態，國際奧會不干預台灣公投選舉程序、尊重言論自由，但也重申既定立場，強調依奧林匹克憲章，該會擁有是否更改代表隊稱謂的轄權。

國際奧會指出，任何試圖對中華奧會施壓，要求更改1981年洛桑協議及違反國際奧會執委會決議等行為，將被視為外力干預，導致中華奧會面臨奧林匹克憲章第27.9條的保護性措施，即國際奧會得做任何適當決定以保護國家奧會的奧林匹克活動，包括中止或撤回對該國家奧會的承認。

東奧正名#公投#

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