豪哥扮「第4節先生」 落難鷹仍7連敗

老鷹林書豪（左）下半場跳出來拯救球隊，第4節砍下11分，無奈獨木難撐，老鷹吞下7連敗。 （今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕老鷹隊昨天作客溜馬只打了半場好球，下半場溜馬展開逆襲，台裔後衛林書豪跳出來拯救球隊，末節讀秒階段連下5分，但孤掌難鳴，落後雙位數追分不易，終場以89：97輸球，收下悲情7連敗。

末節讀秒連下5分

林書豪昨出賽25分鐘，投籃命中率達64％，11投7中，另有4籃板、4助攻與3抄截，挹注球隊最高16分，其中11分集中於第四節，包含一記壓哨三分球，總教練皮爾斯關鍵時刻都把林書豪擺在球場上，先發T.楊恩手感跟前役一樣冰冷，出賽25分鐘，11投3中，只有9分入袋。

T.楊恩手感仍冷冰冰

皮爾斯表示，希望接下來球隊關鍵時刻能更團結，好的球隊就是續航力佳，再接再厲。老鷹下半場沒能守住領先，第三節讓對手攻下一波11：0攻勢，末節更是被拉開到雙位數分差。溜馬靠著前鋒波丹諾維奇攻下全隊最高22分，包含末節後半段1個三分球與2罰俱中，奠定勝基。

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老鷹近期面臨低潮，林書豪賽前透過代禱文與球迷分享心情，他領悟到，信仰讓他不要太依靠自己的直覺或本能，他會開始從小細節去改變。林書豪也誠心祈禱自己維持身體健康，希望球隊戰績能好轉，締造連勝，球場之外，他則關心近期發生的美國槍擊與加州大火事件，請粉絲們一起為他們的家人朋友禱告。