康坎等了7年 海碩封后

印度女雙組合蕾娜（左起）與譚迪，因對手傷退首度台北海碩盃封后。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕連續7年挑戰台北海碩盃女網賽，「泰國一姊」康坎終於圓夢，週日只花50分鐘，6：1、6：3速斬帶傷奮戰的德國「微笑殺手」莉絲姬，第2種子首度在台北小巨蛋笑捧單打冠軍，也樂壞到場加油的熱情泰國球迷。

「泰國一姊」康坎天助自助，頭一回贏得台北海碩盃單打冠軍。（大會提供）

康坎自2012年起首度來台參賽，如願打下金盃，最新女單世界排名可望從81竄升至生涯新高66，25歲的她說：「很開心，前幾屆打完趕飛機都沒空，總算有時間和朋友逛夜市慶功了。」康坎也知道對手有傷在身，無法發揮最佳狀態，「祝福莉絲姬早日康復，其實我的肩膀、膝蓋也不舒服，還好堅持下來。」

莉絲姬是2013年溫布頓大滿貫女單亞軍，但29歲的她近年飽受傷痛所苦，加上週六的4強苦戰逾2小時，更令女網最快發球時速紀錄保持人的狀態明顯下滑，右大腿纏滿繃帶的「日耳曼重砲」移位受限，開賽僅保住第1個發球局，之後失誤連連狂掉6局送出首盤。次盤康坎乘勝追擊，底線大角度強抽調動，第6局再度突破，直落2鎖定金盃。反觀莉絲姬暌違4年重返職業女單壓軸，依舊無法親吻金盃，忍不住再度當眾落淚，只能期待下季捲土重來。

雙打出現戲劇性結局！俄國組合杜蘿辛娜／扎拉米澤歷經「超級搶十」逆轉在望，3：6、7：5、12：11聽牌時，扎拉米澤搶救底線險球飛撲摔傷右大腿，比數又遭追平還無奈退賽，冠軍拱手讓給印度人馬蕾娜／譚迪。

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