大聯盟啟示錄 職棒球場活化 不用再蓋蚊子館

洋基球場於2009年啟用，耗資23億美元打造。（資料照，記者郭羿婕攝）

〔記者倪婉君、黃照敦／綜合報導〕棒球季結束，當初花23億美元（約台幣716億）打造的洋基球場也沒有「閒置」，昨又辦起美式足球賽，主場球隊聖母大學還向洋基致敬，以特別版的條紋球衣出賽，終場36：3大勝。

投手丘鋪上草皮後，變身足球場。（今日美國資料照）

洋基球場也可辦拳擊、足球、美式足球

球季結束後洋基球場也沒有「閒置」，昨又辦起美式足球賽。（取自網路）

洋基在2009年搬到新球場，同年4月4日展開首場比賽，由王建民擔任先發投手，至今仍讓老球迷印象深刻。但因球場造價驚人，每季只有81天主場，球團也拓展其他用途，早在2009年9月就辦過拳擊賽，2010年起陸續舉行美式足球、足球、曲棍球比賽，也辦過演唱會，包括Jay-Z、瑪丹娜、小賈斯汀都在此開唱過。職業足球隊紐約城隊球季中更和洋基隊共用球場，洋基隊出門打客場，洋基球場剷除投手丘，可在兩天內變身紐約城隊主場，真正「地盡其利」！

洋基棒球場小檔案

來自印地安納州的聖母大學，昨就在洋基球場舉行「三葉草系列賽」、迎戰雪城大學橘子人隊，並入境隨俗在球衣加入「條紋」元素，這是大學美式足球史上首次出現條紋球衣，進場的不論是棒球或美式足球迷都感到新鮮有趣。

球季結束後洋基球場也沒有「閒置」，昨又辦起美式足球賽，主場球隊聖母大學還向洋基致敬，以特別版的條紋球衣出賽。（今日美國）

紅襪芬威球場明年變身滑冰場

洋基的死對頭紅襪也辦過美式足球賽，球團必須從半個月前就展開準備工作，先將內野紅土區及投手丘剷平，且須把內野草皮拆掉後，鋪上一層厚土，最後再鋪上草皮，大聯盟歷史最悠久的芬威球場明年2月還將搖身變為滑冰場，屆時又將成為話題。此外，教士球場還曾於2015年季後改成9洞高爾夫球場，讓球友有不同體驗，這些都是球場「活化」的經典案例。

增專業場務人員 台灣也能做到

造價不菲的大聯盟球場動腦活化的成功經驗也值得台灣職棒學習，今年是第一次職棒4隊都認養專屬球場，各隊下重本盡心盡力「妝點」球場，投資周邊音響、設備等軟硬體，球團自負盈虧，更應學習如何在季後活化球場，開拓新財源。

台灣地狹人稠，島內設計最先進的職棒球場若懂得充分利用，政府也可考慮是否有必要再花大錢去蓋大場館，集中資源照顧重點場館，增加專業場務人員，避免再造蚊子館，台灣職棒球場未來季後（11月至隔年3月）也改為職業足球場，錯開球季，不是不可能，美國和日本都已有成功先例。

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