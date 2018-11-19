桃園球場／經典五月天 再迎防彈少年團

儘管「五月天」今年1月7日到桃園開唱下雨，仍吸引爆滿歌迷相挺，場中也鋪上透氣隔離墊保護草皮。(民眾提供)

〔記者倪婉君／台北報導〕桃猿將「全猿主場」經營得有聲有色，去年底的「五月天」跨年演唱會則是桃園球場在季後增加收益的經典之作；桃猿副領隊浦韋青昨天表示，「五月天」帶來的各項效益都很好，今年除了前天剛結束的「槍與玫瑰」演唱會，12月還有南韓天團防彈少年團會到桃園開唱。

在中職4隊中，仍以「全猿主場」吸引的球迷最多，今年60場主場平均人數7445人就排第1。在球季結束後，桃園球場也另有用途，浦韋青表示：「這多虧市政府爭取演唱會到桃園球場舉行，桃猿球團將場地提供出去，再負責場地的修復工作，整體而言，仍需桃園市府及各單位的通力合作。」

連唱11場的「五月天」為桃猿帶來正面效益，其中當然包括千萬之譜的實質收益，儘管實際數字球團不便透露，但絕對是面子、裡子都加分。有球迷在看完「五月天」演唱會後表示，「在小巨蛋規定不能跳，但到球場來可以盡情地跳和吶喊，更有臨場感。」

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歌迷可盡情跳舞吶喊 勝小巨蛋

浦韋青也說，有了舉辦演唱會的成功經驗後，其他辦活動的公司都會將球場列為可能選項，像是賽車等活動都曾向球團詢問，「這些都能激發球團的想法和創意。」桃猿在去年季後也曾舉辦球場露營，獲得球迷熱烈回響，今年則是續辦演唱會。

不過球場修復仍是辦活動最麻煩的一環，像今年防彈少年團12月8、9日兩天演唱會結束後，球團就將進行草皮等場地養護，估計約到明年3月初能完成。