HBL 16強今開戰》A組：死亡之組 松山3連霸遇險

松山馬建豪（資料照，記者林正堃攝）

松山林勵（資料照，記者廖振輝攝）

記者林岳甫／專題報導

107學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽，今日在台北體育館熱血開戰，16支隊伍將展開為期4天較勁，分組前3將取得下個月24日在高雄巨蛋進行的複賽門票。

尋求隊史第2度3連霸的松山高中，預賽對手來勢洶洶，有上季第7的高苑工商，及自資格賽脫穎而出的青年高中、宜蘭高中，都具至少8強的實力，A組也被視為「死亡之組」。

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即使林正、莊家誠、楊承翰等好手畢業，松山還有「馬勵兄弟」林勵、馬建豪及隊長章富溢等主力在陣。

青年具4強實力

包括97至99學年締造男子組首次3連霸，松山近10屆奪下6座總冠軍，以強悍防守贏得「綠色神盾」稱號。但主帥黃萬隆不想以防守挑戰霸業，期許子弟兵在攻擊能展現耐心及效率，成為攻守兼備的隊伍。

青年連2屆在12強出局，本季由鄧安誠執掌兵符，陣中共10名高三球員，被看好能以整齊戰力挑戰隊史首張4強門票。他們在10月信念盃擊退南山、泰山高中捧冠，資格賽也狂掃4連勝。鄧安誠希望這批球員不能只當「資格賽魔王」，要以打進8強甚至4強為志。

高苑連3屆晉級8強，本季由簡賀宇、楊皓韋、蔣浩文等鋒衛領軍，欲以快速球風拚佳績。以在地學子為主的宜中，由教練林德齊長年領軍，每年都具備不俗實力，讓同組3隊都不敢輕忽。