HBL 16強今開戰》B組：戰力無縫接軌 能仁將獨走

能仁林彥廷（資料照，記者張嘉明攝）

記者林岳甫／專題報導

107學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽，今日在台北體育館熱血開戰，16支隊伍將展開為期4天較勁，分組前3將取得下個月24日在高雄巨蛋進行的複賽門票。

能仁家商本季由3名U18國手林彥廷、丁冠皓及高錦瑋強勢接班，被視為奪冠最熱門，預賽有望以3連勝晉級12強，同組南湖高中、光復高中、三民家商將成為「3搶2」，力拚晉級機會。

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能仁上季以「三劍客」陳范柏彥、高承恩及谷毛唯嘉為主，奪冠聲勢力壓各隊。但4強雖擊敗勁敵南山高中，冠軍賽卻陰溝裡翻船不敵松山高中，無緣隊史第3座金盃。

能仁本季捲土重來，以林彥廷、丁冠皓及高錦瑋為主軸，搭配後衛卓彥頡、莊瑋杰、204公分中鋒王晟霖。林彥廷、高錦瑋、莊瑋杰更是花蓮自強國中在104學年度JHBL稱王的主力。

連6屆晉級8強的南湖高中，即使大將張簡加瑋提前退隊，陣中仍有從高一就進入12人名單的隊長盧冠廷與許敬恩。教練王顥宇期待其他球員也能挺身而出，再次搶下複賽門票。

南湖、光復、三民3搶2

光復高中在105學年度驚奇打進12強，上屆預賽卻提前出局。如今，備受期待的198公分長人喬楚瑜升上高三，在資格賽展現禁區主宰力，場均繳出22.7分、11.3籃板，尤其對同德家商更拿到36分、24籃板，有望角逐本屆最強長人頭銜。

三民家商已2年無緣12強，上屆更首次無緣資格賽。本屆資格賽前雖有多位主力違反隊規遭退隊，仍靠「精兵策略」打下預賽門票，此次以重返12強為最大目標。