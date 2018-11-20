HBL 16強今開戰》C組：新勢力崛起 雙黑馬拚奇蹟

東山劉承彥（資料照，記者林正堃攝）

記者林岳甫／專題報導

107學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽，今日在台北體育館熱血開戰，16支隊伍將展開為期4天較勁，分組前3將取得下個月24日在高雄巨蛋進行的複賽門票。

東山高中、東泰高中是HBL新興勢力，有望攜手挺進12強，至於連2季在16強亮相的基隆商工及治平高中實力不容小覷，有望給「雙東」帶來不少麻煩。

請繼續往下閱讀...

東山連2季晉級8強，上季奪隊史首張4強門票，關鍵在於2屆分別由白曜誠、邱子軒帶頭衝鋒陷陣。本季一哥重擔落在「賽德克勇士」劉承彥身上，他能否稱職扮演進攻發動機，攸關東山的競爭力。

東山、東泰可望出線

東泰在教頭高丁國柱運籌帷幄下，連2季成為8強班底，但本季少了羅逸順、劉本善、吳宗憲等人，戰力出現斷層。高丁國柱寄望U16國手、高二的張安誠能展現獨當一面的霸氣，成為東泰新一哥。

連2年無緣8強的基商，本季教練團加入待了泰山高中10年的林孟達，他透過「帶心」模式注入活水，使球隊在8月花蓮菁英盃曾爆冷擊敗南山高中，資格賽以4連勝脫穎而出，如今預賽更要力拚奇蹟，昂首踏上高雄巨蛋舞台。

前SBL球星「黑豬」吳建龍領軍的治平，上季首次挑戰甲級戰場，在16強預賽便爆冷扳倒南湖高中，即使最終無緣12強，仍被封為最強黑馬。他們本季唯一目標是奪隊史首張複賽門票，要寫下校史新頁。