HBL 16強今開戰》D組：雙山聳立 新榮后綜搶1席

泰山卜聿揚（資料照，記者林岳甫攝）

記者林岳甫／專題報導

107學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽，今日在台北體育館熱血開戰，16支隊伍將展開為期4天較勁，分組前3將取得下個月24日在高雄巨蛋進行的複賽門票。

「雙山」南山高中、泰山高中是此組最受矚目的傳統勁旅，若無意外已提前鎖定2張複賽門票，使本季重返16強的新榮高中、后綜高中預料在週四進行「生死鬥」，拚所剩1席複賽資格。

請繼續往下閱讀...

泰山高度比下南山

擁有男子組賽史最多7座冠軍的南山，隨著3位主力陳又瑋、張鎮衙、吳沛嘉畢業，導致球隊缺少領頭羊，季前各大盃賽的成績也不如過往。教練許時清期待透過球季各階段賽事「以戰養戰」，重新建立球員鬥志、拚勁，累積爭冠本錢。

泰山雖少了「混血王子」譚傑龍，本季補進208公分澳門長人卜聿揚，搭配隊長吳政佑、陳昭群、謝承諳等逾190公分球員，整體高度依舊高人一等，有望技壓南山，以分組第1晉級12強。

隊史擁有1冠、3亞的新榮，近年因招生影響，連3屆無緣8強，期間兩度在資格賽中箭落馬。如今重獲校方支持，他們靠著8位高三球員坐鎮一舉取得預賽資格，試圖重新擦亮「南霸天」招牌。

后綜104、105學年度都在12強出局，上屆還在資格賽提前落馬，本季他們重整旗鼓，期待靠著資格賽演出「大三元」主控劉漢鑫領軍，再次重演101學年度「后綜奇蹟」。