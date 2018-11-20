SBL》富邦2戰2勝 許總透露馴洋之道

富邦勇士歐頓（右）防守見長。（資料照，記者陳志曲攝）

富邦勇士基斯（中）出賽2場平均可貢獻逾20分。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕SBL第16季首採雙洋將制，歷經週末正式對戰，多數球隊仍待適應磨合，僅曾在中國CBA執教兩季的許晉哲最快找出「使用模式」，率領富邦勇士隊熱身賽3連勝加上開季2連勝，迄今不敗戰績持續獨走。

雙洋將除了身高總和405公分、單月總薪資3萬美元（約93萬台幣）等基本限制，還有參考亞洲各國聯賽的4節6人次，但末節、延長賽2名洋將不能同時上場，如何妥善調整運用，考驗教練團臨場調度，也形成勝負關鍵。

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重點是控制洋將情緒

因西進帶兵而有豐富經驗的許晉哲，首週牛刀小試透露贏球之道，「控制他們的情緒是重點。」大洋將歐頓跑江湖多年，脾氣問題不大；倒是小洋將基斯敢秀愛現，帳面數據雖然亮眼，疏於防守和動輒不滿執法尺度卻形成隱憂，「他能力很好，但需要更融入球隊，少跟裁判抱怨，我們還在持續溝通。」

來自肯塔基大學的28歲長人歐頓，曾是NBA2010年選秀首輪，經驗豐富、擅防守苦工；25歲的基斯今年瓊斯盃代表加拿大隊訪台，強悍球風已令球迷驚豔，如今開季火力四射，也是攻堅箭頭。

早在9月，這對大小洋將就隨富邦遠征澳門「非凡12」亞洲聯賽，歷經2個多月磨合，與蔡文誠、林書緯、張宗憲等本土主力的默契逐漸發酵，也讓駕馭雙洋將頗有心得的許總，對本週四起桃園2連戰更加期待。