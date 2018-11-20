重返邁阿密滅火 詹姆斯狂飆51分

詹姆斯（左）昨飆出全場最高51分，繳出本季代表作。（路透）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕詹姆斯昨重返老東家熱火主場，繳出本季生涯代表作，轟下51分，包含6個三分球，率湖人以113：97贏球，賽後他感性地說：「重返邁阿密看到許多熟悉臉孔，想起與熱火的輝煌時刻。」

曾效力熱火4個球季的詹姆斯，2014年離隊加盟騎士，他表示，每次回到這裡都會勾起許多回憶，不管是好的、壞的，曾經一起打拚過，他依舊尊重、熱愛這裡的人們。

請繼續往下閱讀...

31投19中 含6顆3分球

詹姆斯31投19中，挹注全場最高51分，生涯累積12場單場至少50分賽事，聯盟排名第6，也締造生涯至少在3支不同隊伍單場得分破50分，也是繼克勞佛、金恩、馬龍與張伯倫之後聯盟第5人。

得分逾50分 累積12場

在NBA打滾15個球季的詹姆斯表示，他的生活、周遭一切就是籃球，「我效力了3支非常具有歷史背景的球隊，我曾與熱火、騎士一起締造紀錄，湖人紫金王朝更不用說，一直以來隊友、教練都很信任我，未來希望自己能打得更有效率。」

詹姆斯紀錄夜昨有幽默插曲，他在末節剩16.5秒面對雙重包夾之下投進第6個三分球，得分突破50分大關，當下他手指隊友L.史岱芬森，他解釋背後原因：「因為他慫恿我最後一球投三分，然後賭我投不進。」

（整理：記者卓佳萍）