東奧正名公投 金牌選手有話想說

中華奧會秘書長沈依婷。（記者卓佳萍攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕國際奧會3度來函關切2020年東京奧運正名公投，中華奧會主席林鴻道昨南下高雄左營國家訓練中心與選手溝通，已退役的奧運雙金得主許淑淨、奧運「4朝元老」林怡君、冬奧滑冰女將黃郁婷等都在臉書表態，不支持東奧正名公投。

林鴻道表示，國際奧會來函內容很清楚，並非個人詮釋，信中也再度重申5月初不同意更改名稱的決議，甚至16日第3度來函中，還指出奧林匹克憲章第27.9條，提醒可能終止或撤回國家奧會承認，「選手要有危機意識，我鼓勵選手站出來，為自己參賽權發聲！對於公投結果我只能祈禱，希望參賽權不受影響！」

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奧會呼籲勿「情緒性」投票

中華奧會秘書長沈依婷則呼籲外界理性思考，以選手參賽權為最大考量，勿作情緒性投票，本週六投票結果出爐，無論是否通過，中華奧會主席與委員都將開會討論後續作為。若東奧正名公投通過，體育署是否要求中華奧會提出申請改名？對此，國際及兩岸運動組組長許秀玲再次解釋：「選舉前體育署不會預設立場，也無法針對任何可能結果回應。」

許秀玲強調，政府依法辦理公投，也尊重國際奧會規定，至於近來運動員表態遭網路霸凌，她說：「希望所有人保持理性，減少情緒性發言。」國際奧會第3度來函也點名體育署署長高俊雄，許秀玲透露署方基於禮貌也會回函，但時間與內容仍待研議。