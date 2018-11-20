拔河隊南非爭光 總統讚外交突圍

總統蔡英文（右）昨接見2018世界室外拔河錦標賽代表團，並致贈紀念品。（中央社）

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文昨日表示，台灣面臨許多國際壓力，體育是帶領台灣突破外交困境最好的方式之一；期盼每位運動員傑出的表現讓台灣持續被看見，讓自己、讓台灣在國際舞台上發光發熱。

奪下5金1銀1銅

台灣代表隊9月參加南非開普敦所舉辦的「2018世界室外拔河錦標賽」，奪下5金1銀1銅的佳績。蔡總統昨接見代表團致詞時表示，近年來台灣拔河代表隊在國際比賽的表現都相當亮眼，除了去年在世大運締造女子4連霸外，今年9月的世界室外拔河錦標賽更締造女子5連霸，為台灣帶來無比的榮耀。

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蔡總統表示，拔河的訓練過程很辛苦，從一開始雙手破皮、痛到掉淚，到後來長滿厚厚的繭，運動員忍痛練習、比賽，磨練出堅強的意志，挑戰極限，每個人手上的傷口都代表堅毅勇敢的精神。蔡總統說，拔河也是考驗團隊默契的運動，需要同心協力合作才能勝利，一起練習、一起面對成敗，任何瓶頸都要一起度過。

蔡總統指出，台灣面臨許多國際壓力，體育是帶領台灣突破外交困境最好的方式之一。每位運動員的奮力表現，都有助台灣在世界上嶄露頭角。運動員傑出的表現讓台灣持續被看見，期許未來能繼續有優異表現，讓自己、讓台灣在國際舞台上發光發熱。

另外，拔河教練郭昇今年7月因車禍重傷，蔡總統也特別提到，體育署務必協助郭昇，祝福他能早日康復。