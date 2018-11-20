「輝總」新任務 後山組球隊

前兄弟象總教練王光輝（左2），出任花蓮台灣觀光學院棒球隊總教練。（資料照）

目標3-5年拚進公開一級

〔記者吳清正／台北報導〕前兄弟象王光輝出任新成立的台灣觀光學院棒球隊總教練，要為故鄉花蓮的棒球盡心力。觀光學院今年從大專聯賽公開二級打起，王光輝表示，目標要在3到5年內打進公開一級。

花蓮四級棒球 重新連線

王光輝表示，前幾年大漢學院棒球隊解散後，花蓮已經沒有大學球隊，地方棒球界人士希望他出面籌組球隊，把花蓮的高中球員留下來，得到觀光學院支持而在暑假成軍，目前17名球員大多來自玉里高中和花蓮體中。玉里高中由蕭良吉領軍，剛在黑豹旗打進最後8強，花蓮體中則由前三商虎劉義傳督軍，也是高中木棒組的勁旅，在台灣觀光學院組隊後，花蓮四級學生棒球重新連線發展。

觀光學院屬於中信集團旗下，給球員相當優渥的待遇，不但學雜費全免，還有零用金。王光輝表示，要爭取球員留在花蓮，一定要有誘因，希望每年能招收到20名選手。

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目前觀光學院只有王光輝1名教練，還要兼任管理以及其他行政工作。王光輝表示，萬事起頭難，預計明年再增加1名教練，逐步把球隊帶起來，雖然要打進公開一級並不容易，希望在3到5年內達成。

大專聯賽公開二級今年有21隊參賽，其中8隊具甲組成棒身分，前兩名才能晉升公開一級。