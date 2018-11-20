陽岱鋼被K頭怒嗆 原辰德曾讚有鬥志

巨人監督原辰德（取自讀賣巨人臉書）

坦言「抓不住教練的心」

〔記者倪婉君／台北報導〕去年6月遭觸頭球伺候，陽岱鋼罕見在球場爆氣怒嗆對方投手，意外讓今年回鍋擔任巨人監督的原辰德留下好印象；陽岱鋼坦言目前「抓不住教練的心」，但明年會努力拚給監督看，也不怕廣島強棒丸佳浩來搶位置。

去年6月15日，陽岱鋼遭軟銀投手森唯斗直朝頭部而來的148公里速球砸中頭盔側邊，他當場倒地，隨後站起向對方嗆聲。就是這個舉動，讓當時擔任球評的原辰德大讚「有鬥志」，也讓陽岱鋼昨重提此事時笑說：「沒想到會被稱讚，滿開心的。」

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「當時真的很氣，才傷癒歸隊回到球場，沒想到就是頭部觸身，可能導致球員棒球生涯結束。」陽岱鋼說就是不想再受傷，可能因此瞬間變成了另外一個人。

在日前結束的巨人和大聯盟明星隊比賽，陽岱鋼單場敲出3安，又讓重掌巨人兵符的原辰德對自己「好感度」加分。但陽岱鋼畢竟是第一次給原辰德「帶」，他仍私下向隊友打聽監督的個性。

「隊友叫我親自去體會，我只好先上YouTube看監督帶比賽的影片。」陽岱鋼在秋訓時也被原辰德點名和坂本勇人、長野久義是球隊支柱，他很感謝監督賞識，會思考如何去帶領、幫助球隊。

良性競爭 不怕丸佳浩卡位

對於日媒報導巨人有意以5年30億日圓、8號球衣網羅丸佳浩，陽岱鋼則不怕他來卡位，「這對我們戰力加分，也可以增加選手間的良性競爭。」