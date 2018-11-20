艾歐瓦迪自由身 9隊想搶人

艾歐瓦迪（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕紅襪今年勇奪世界大賽冠軍，季中加盟的艾歐瓦迪是關鍵人物之一，季後投身自由市場後詢問度頗高，《波士頓全球報》指出，目前共有釀酒人、費城人、勇士、天使、白襪、藍鳥、巨人、教士對他有興趣，紅襪也有意願留人，尚未浮上檯面的洋基等隊也可能試探報價，讓28歲的他在自由市場炙手可熱。

艾歐瓦迪2016年8月接受手肘韌帶置換手術，該季提前報銷，季後被洋基釋出，2017年以1年200萬美元加1年球隊選擇權被光芒簽下，今年5月終於復出，7月被換到紅襪，季後賽出賽6場2勝1敗、防禦率1.61，被譽為紅襪今年最棒季中交易。

艾歐瓦迪在大聯盟7年，累計44勝53敗、防禦率4.16，僅2014-15年這兩季投超過150局，加上動過兩次韌帶重建手術，健康問題將是各隊最大疑慮，但他上週接受例行檢查，提出右手健康無虞的醫師證明，大聯盟官網初估他有4年6000萬美元的行情。

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岡薩雷茲現役最佳工具人

比艾歐瓦迪更搶手的是太空人岡薩雷茲，雖不是超級大咖，但內外野都能守又是左右開弓，被視為攻守全方位的現役最佳工具人，大聯盟30支球隊都想網羅他，太空人已從藍鳥換來內野工具人狄亞茲，為他可能離隊預做準備。