明年自由球員 塞爾扛「投」牌

紅襪左投塞爾明年將成為最搶手的自由球員。 （資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕今年季後的自由球員市場還沒開跑，大聯盟官網已提前預告明年會有哪些大咖，紅襪左投塞爾、洛磯三壘手艾倫納多、運動家主砲戴維斯都名列其中。

紅襪可能出現3位自由球員，拿過兩屆美聯奪三振王、生涯累計1789K的塞爾，最炙手可熱，球團已宣布執行他明年1500萬美元的選擇權，預料雙方會就續約事宜提前展開協商；季前簽下5年1.1億美元的馬丁尼茲，明年季後有權行使逃脫條款。

另一位值得關注的投手是太空人柯爾，他今年薪水才675萬美元，明年季後取得自由球員資格，本季奪276K、投200.1局、防禦率2.88、WHIP1.03都在美聯前5名內，若球團無法開出滿意的續約條件，勢必進入自由球員市場。

請繼續往下閱讀...

艾倫納多本季締造國聯三壘手金手套6連霸，還連續4年達成單季30轟、100打點，雖明年季後才成為自由球員，與洛磯2年2950萬美元合約卻已到期，球團季初就在與他洽談延長合約，能否開出大約提前留人頗受關注。

獲響尾蛇執行明年1450萬美元選擇權的高德史密特，與艾倫納多被視為明年季後最熱門的兩位野手，阿布瑞尤、戴維斯與白襪、運動家的1年1300萬、1050萬美元合約都已到期，動向都要視續約談判的結果而定。