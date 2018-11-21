NBA開季4驚奇》輸再多都能追 公鹿「分」出高下

「字母哥」亞德托昆波（右）上場高效率取分，成為公鹿本季戰績躍進的主因。（資料照，美聯社）

前言：NBA開打超過一個月，本季聯盟出現「驚奇四強隊」，公鹿和溜馬高居東部二、三名，灰熊與快艇則並列西部第一，皆拿下超過10勝，躍居聯盟頂級強隊之林，並將火箭、勇士、塞爾提克和七六人等上季強權拋在後面。（記者廖聿偉）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕公鹿本季韌性十足，成為最會逆轉勝的球隊。昨再上演逆轉秀，克服全場最多落後17分的劣勢，在第三節後來居上，終場以104：98擊敗金塊，戰績12勝4敗衝上東部第二，距榜首暴龍僅剩0.5場勝差。

請繼續往下閱讀...

「字母哥」亞德托昆波豪取全場最高29分，尤其第三節獨拿15分，率隊打出32：21的攻勢，成為致勝功臣。他表示，「我們氣勢正旺，且信心十足，無論落後10分或15分，都有自信能追回來。」

場均得分 稱霸全聯盟

公鹿本季取代勇士和火箭成為聯盟最會飆分的球隊，場均轟下120.1分、三分球進帳44.2分和淨勝分差11.1分，都高居聯盟第一。本季每場比賽都轟破110分，進攻火力驚人。

字母哥進化 問鼎MVP

亞德托昆波的再進化，成為公鹿戰績躍進的主因，本季上場時間33.1分，近四季首度出賽時間低於35分鐘，仍高效率繳出場均25.9分、5.5助攻和12.7籃板的優質成績單，成為年度MVP大熱門。

美媒分析指出，公鹿化身為全聯盟進攻效率最佳的球隊，其中上季季中從太陽網羅的布雷德索成為重要拼圖，不僅提升後場的火力，更連結米德爾頓和亞德托昆波，裡應外合讓團隊攻勢更加流暢。