NBA開季4驚奇》板凳菜鳥救火 溜馬鎖住勝果

溜馬主控缺陣，幸有菜鳥A.哈勒戴（左）挺身，獲得主帥讚賞。（資料照，美聯社）

前言：NBA開打超過一個月，本季聯盟出現「驚奇四強隊」，公鹿和溜馬高居東部二、三名，灰熊與快艇則並列西部第一，皆拿下超過10勝，躍居聯盟頂級強隊之林，並將火箭、勇士、塞爾提克和七六人等上季強權拋在後面。（記者廖聿偉）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕溜馬主控歐拉迪波膝傷缺陣，全隊仍用堅強的防守取勝。昨主場迎戰爵士，完全封鎖對方主力米契爾，讓他只攻下本季最低的7分，終場121：94收下3連勝，戰績11勝6敗衝上東部第三。

請繼續往下閱讀...

歐拉迪波 膝傷進傷兵

溜馬上季送走一哥喬治，原以為將進入重建期，未料歐拉迪波脫胎換骨，打出生涯年，率隊殺進季後賽。但歐拉迪波前役出戰老鷹撞傷膝蓋，僅上場4分鐘就退場，昨進入每日觀察名單，無法出賽。

A.哈勒戴 連兩戰挺身

陣中得分、助攻王歐拉迪波缺陣，溜馬意外尋獲可用之兵。本季首輪第23順位選中的菜鳥A.哈勒戴打出驚奇，連兩戰挺身而出，分別攻下12和19分，寫下生涯最佳；在此之前A.哈勒戴不受重用，僅出賽4次，場均上陣3.2分鐘，進帳1分。

上季歐拉迪波缺賽時，溜馬苦吞0勝7敗，且場均輸分超過雙位數。主帥麥克米蘭將勝利歸功於哈勒戴，他表示，「哈勒戴板凳殺出，給球隊更多能量，若這兩場沒他救援，可能難以贏球。」

美媒分析，溜馬本季團隊默契比上季更上層樓，成為戰績再躍進的主因，尤其防守更犀利，即使進攻遇到困難，也能靠降低失分獲勝。本季溜馬場均失100.9分高居聯盟第二，也優於上季的104.2分。