NBA開季4驚奇》火力稱霸西部 快艇末節決勝

快艇自活塞交易來的前鋒T.哈里斯（右），本季打出生涯最佳成績。（資料照，路透）

前言：NBA開打超過一個月，本季聯盟出現「驚奇四強隊」，公鹿和溜馬高居東部二、三名，灰熊與快艇則並列西部第一，皆拿下超過10勝，躍居聯盟頂級強隊之林，並將火箭、勇士、塞爾提克和七六人等上季強權拋在後面。（記者廖聿偉）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕快艇昨碰上一蹶不振的老鷹，意外陷入苦戰，一度落後15分，所幸第四節及時復甦，單節轟下38分逆轉戰局，終場127：119拿下5連勝，近8戰席捲7勝，戰績並列西部第一。

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快艇本季火力驚人，場均轟下117.9分，高居西部第一，比上季進步了8.9分。快艇也是本季最會打第四節的球隊，場均29.8分、淨勝2.5分都高居聯盟之冠，昨再度於決勝節擊垮對手。

T.哈里斯打出生涯最佳成績

快艇上季季中做出重大改變，將明星中鋒葛瑞芬交易至活塞，換來前鋒T.哈里斯，原本被預期是個不對等的交易，未料26歲的哈里斯打出驚奇，本季完全融入球隊體系，場均20.9分和8.7籃板都是生涯最佳。

哈里斯昨攻下24分，替補上陣的哈瑞爾挹注25分，M.史考特則轟下生涯新高的6記三分彈，進帳18分。

主帥瑞佛斯表示，「前幾季快艇進攻倚賴葛瑞芬、D.喬丹或保羅，但他們相繼離隊後，我們反而更團結，每個球員都能扛下得分重任。」快艇替補群昨聯手攻下73分，遠優於老鷹的50分。

林書豪（左）昨對快艇僅出賽12.4分鐘，是近13場新低，貢獻7分、1助攻。（路透）

豪拿7分 上場時間新低

老鷹苦吞8連敗，林書豪又遭冷凍，僅出賽12.4分鐘，是近13場新低，貢獻7分、1助攻。

對於林書豪在球隊的定位，主帥皮爾斯昨回應，「林書豪是球隊倚重的球員，日前他才在休息室召集全隊談話，一起讀聖經，並激勵隊友，贏得全隊的尊敬。至於上場時間，我們必須要等他100%康復才會增加。」