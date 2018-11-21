東奧正名掀波 奧運人參戰

東奧正名公投領銜人紀政（左2）昨召開記者會，控訴中華奧會干涉人民意志。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕東京奧運正名公投將在本週六舉行，已掀起國內正反兩方論戰。正名公投領銜人紀政昨再度捍衛立場，控訴中華奧會主席林鴻道干涉人民意志，脅迫選手「反正名」，並再度強調，「東京奧運正名並不會影響選手權利，期盼我們能以『Taiwan』名稱參賽，並大聲地告訴世界，我們來自台灣。」

正方斥奧會散佈假消息

公投要通過，必須要超過投票權總人口數的4分之1，東奧正名發起團隊粗估至少要超過490萬人才能通過。正名公投行政小組召集人、前行政院體委會主委楊忠和昨喊出「699」決心，期盼同意正名的票數衝破699萬票，由全體人民向政府表達正名的訴求。

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楊忠和強調，「過去我在擔任體委會主委任內，早已翻遍奧林匹克憲章，沒有一頁、一條規定不能改名。林鴻道卻不停散佈錯誤訊息，威脅運動員和選手，根本是胡扯。即使被停權，我們仍有很多救濟方案能保障運動選手的參賽權。」

由於擔心參賽權益受影響，最近有許多選手站出來反正名運動，包括奧運雙金得主許淑淨、奧運「4朝元老」林怡君和冬奧滑冰女將黃郁婷，都公開反對。

今天下午2點半奧運人協會還要號召周天成、楊俊瀚、鄭兆村、陳奎儒等選手共同召開記者會，呼籲全民反正名，還給選手一個單純的比賽空間。