宋家豪不想輸 開始找大王弱點

王柏融若加盟日本火腿隊，將會對上樂天牛棚大將宋家豪。（資料照）

王若加盟火腿 同屬洋聯

〔記者吳清正／台北報導〕日本火腿隊取得Lamigo桃猿王柏融的優先議約權，如果順利達成合約，明年將成為同屬太平洋聯盟樂天隊宋家豪的對手，宋家豪準備開始研究王柏融的打擊，找出弱點讓對手處於不利。

兩人同梯 曾多次對戰

宋家豪和王柏融彼此並不陌生，宋家豪表示：「我們同一屆，從高中到大學有很多對戰的經驗，特別是大學時他是文化第4棒，和我們國體常常碰頭。」

請繼續往下閱讀...

至於宋王對決誰佔上風，宋家豪表示，應該是平分秋色，好像這一次誰佔了上風，另一個人就會受到刺激，在下一次的比賽討回來。

宋家豪和王柏融也曾一起參加2014年U23世界盃、仁川亞運、15年世大運、世界12強棒球賽，如今又將從隊友變成對手。

將從比賽錄影帶研究

王柏融加盟職棒後表現精采，連續兩年打擊率超過4成，3個完整球季擊出77支全壘打，宋家豪表示，王柏融和學生時期相比進化許多，如果他確定加盟日本火腿隊，將從他的比賽錄影帶來研究，找出弱點攻擊，絕對不想輸給這個強力的對手。

建議不懂馬上問教練

身為旅日前輩，宋家豪也給王柏融建議：「一定要吃苦耐勞，有不懂的地方馬上請教教練或隊友。」

宋家豪#樂天#

王柏融