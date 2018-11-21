中職30爭霸序曲》後大王時代 猿有隱憂

桃猿成績與主場票房

中職29年漫長球季落幕，4隊競爭又回到起跑點，本報把脈各隊亟待解決的5大問題，誰能最快取得解方，積極進補強筋健骨，改善體質，明年開季就能增添勝算，力拚在具有歷史意義的中職30年稱霸。

Lamigirls（資料照）

（系列之二）

史博威（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕甫拿下台灣大賽二連霸、近5年豪奪4冠，Lamigo桃猿隊正處兵強馬壯的全盛時期，在基本戰力和教練團體系都不變的狀況下，明年戰績應也不致太差。不過，古人云「學如逆水行舟，不進則退」，猿隊的5大問題季後有解，則明年三連霸將水到渠成。

成晉（資料照）

廖健富（資料照）

林逸翔（資料照）

1.中外野誰補位？

2015年選進王柏融不僅打擊成績傲人，且扛下中外野防區，今年是唯一同時拿下金手套、最佳9人的中職球員，展現超級MVP身手。

如今，王柏融順利取得和日職火腿隊議約權，距旅外夢想僅一步之遙，猿隊也培訓有腳程、反應兼具的接班梯隊，成晉、邱丹兩位高中選秀新人，以及工具人黃敬瑋、余德龍都是可能人選，就看春訓誰能突圍而出，搶得先發。

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2.廖健富須接棒？

去年選秀狀元廖健富今年打擊率高達3成87，季末滑壘傷及肩膀，即使台灣大賽歸隊，卻只能打不能守，猿隊決定讓他繼續打冬季聯盟，期許他成為打線上的大王接班人。廖健富今年僅蹲捕18場，多半擔任指定打擊，明年廖健富能否復出蹲捕，接下主戰捕手，攸關猿隊打線火力「最大化」。

3.猿風熱潮退燒？

Lamigo桃猿帶起的「猿風」加油風潮，Lamigirls成為看台「嬌」點，各隊聞風跟進，蔚為風潮，不過猿隊去年主場票房成長停滯，今年場均7445人，雖然仍是四隊之最，但降幅近2%，是近年來首見負成長，猿式風格是否逐漸退潮，需要積極注入新加油元素，有待球團行銷部門去傷腦筋。

4.隊形弱點浮現？

猿隊連霸主因陣容完整、且板凳夠深，每年都有新亮點蹦出，若真要檢視弱點，包括牛棚未見夠力左投、沒有固定三壘手，都是季後最需積極補強接班人。其中左投林逸翔、劉昱言和葉家淇，都是明年牛棚可期待解答；新生代的梁家榮、林立則都有機會正式接班三壘老將林智平。

5.洋投要炒新菜？

包括季中遭解約的左投道恩斯，猿隊今年登錄的4位洋投皆是回鍋的中職老面孔，往年球隊也偏好回鍋洋投，效果不差。

今年台灣大賽，3位洋投的貢獻度卻大打折扣，僅尼克斯面對老東家獅隊兩度繳出好投，克恩三世、史博威都失常，明年延攬洋投政策是否「汰舊換新」，值得關注。

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