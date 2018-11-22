旅外幫失色！ 連3年全壘打王 難逃減薪

高國輝（資料照）

林哲瑄（資料照）

高國輝60萬保衛戰

〔記者羅志朋／綜合報導〕林益全有機會挑戰聯盟最高薪地位，事實上，富邦悍將幾名「旅外幫」成員，「薪情」也備受關注。

其中，高國輝2016年完成全壘打王三連霸，獲得兩年複數年約，月薪依序為65萬、75萬，今年底到期，由於他飽受傷勢所苦，這兩年僅出賽87場，擠出12轟，打擊率2成37，完全失去昔日全壘打王風采，難逃減薪命運，恐面臨月薪60萬元關卡保衛戰。

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林哲瑄2016年打出生涯年，繳出打擊率3成45、22轟、79分打點的頂級成績單，同樣拿到兩年複數年約，本季月薪60萬元。這兩年林哲瑄平均打擊率2成87，另有13轟和27盜，和前年有不小落差，新球季薪水要再突破恐有難度。

蔣智賢（資料照）

陳鴻文（資料照）

蔣、刀可望加薪

另外，去年底遭中信兄弟釋出的蔣智賢、陳鴻文，來到悍將遭大砍薪，本季推測月薪分別為15萬元、17萬元，蔣智賢今年敲下89分打點，拿下打點王，打擊率3成31、18轟也在水準之上，明年可望大加薪。

陳鴻文今年防禦率4.62，優於去年的5.81，不過只投50.2局是生涯新低，戰績3勝4敗1救援4中繼，新球季月薪回到20萬元應可預期。

悍將複數年約到期球員