悍將滿手好牌 打不出好成績

中職29年漫長球季落幕，4隊競爭又回到起跑點，本報把脈各隊亟待解決的5大問題，誰能最快取得解方，積極進補強筋健骨，改善體質，明年開季就能增添勝算，力拚在具有歷史意義的中職30年稱霸。（系列之三）

■記者羅志朋

2018年富邦悍將票房逆勢上揚，不但是4隊唯一成長，漲幅高達26.06%，主場場均5664人，不過，上、下半季戰績都是27勝33敗，年度排名僅領先中信兄弟，與榜首Lamigo桃猿多達19場勝差，陣容完整、票房達標，卻難換好成績，悍將季後5大課題需要面對。

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胡金龍（資料照）

1、星光熠熠 雷聲大雨點小

悍將陣中星光閃閃，郭泓志、倪福德、林哲瑄、胡金龍、羅嘉仁都上過大聯盟，林益全拿過3座年度MVP，高國輝曾連拿3屆全壘打王，張正偉曾奪安打和盜壘王，蔣智賢則是新科打點王。

悍將還有超級新人王正棠、兩度奪投手三冠王的羅力、本季勝投王伍鐸，食材澎湃卻無法炒出一盤盤好菜，問題出在哪？

蔣智賢、張正偉（資料照）

2、話題球星 聲勢先盛後衰

去年季末中信兄弟「五虎將風波」鬧得沸沸揚揚，兄弟選擇釋出蔣智賢、陳鴻文、張正偉、林煜清和林克謙，悍將全數吸收，並網羅兄弟、統一獅王牌洋投伍鐸、布魯斯，搭配原有陣容，今年開季前聲勢達到頂峰。

無奈這幾名新戰力無法發揮極致戰力，在隊內也沒產生良好化學效應，滿手好牌不見得能贏得賽局，季後必須抉擇留下哪些人，有效整合團隊戰力。

陳連宏（資料照）

3、名師增色 教練團得加油

今年季中悍將教頭葉君璋請辭，由陳連宏接任，葉與陳都曾帶隊拿下中職總冠軍，算有一定實績，但今年執教戰績都不算出色。未來悍將若要以陳連宏長期執教做規劃，教練團勢必會做調整。

今年春訓、秋訓和球季中，悍將找來克魯茲、柏安力、王建民擔任客座教練，他們不是牌子老就是有名氣，顯見悍將球團想要力求進步的企圖心，但當務之急還是要以常規教練團為本，打造具競爭力的團隊戰力。

悍將先發土投當自強（資料照）

4、先發輪值 土投誰扛得住

今年悍將本土先發投手群表現相當不理想，總計7名土投包辦41場先發，僅拿到8勝，另吞16敗，防禦率5.32、被打擊率3成16，其中黃亦志、林政賢、陳仕朋防禦率都超過6，年輕土投可得多加把勁。

扣掉3洋投，悍將第4、5號先發輪值必須由土投跳出來扛，目前看不出來有絕對適合的人選。

高國輝（資料照）

5、重磅合約 鎖定3指標球星

球季結束球團與球員談薪是一大焦點，本季悍將本土球員團隊薪資近台幣1.2億元，林益全月薪80萬元高居全隊第一，高國輝75萬元居次，林哲瑄60萬元，林益全和高國輝表現雖不佳，但都屬球隊指標性球員，3人複數年約皆到期，新約怎麼談？球團還得費思量。另外，蔣智賢從中信兄弟轉戰悍將，表現夠水準，新球季球團是否會幫蔣砲大加薪？

悍將成績