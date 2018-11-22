王柏融接棒大谷 組火腿新ON砲連線？

日媒看好王柏融扛下火腿隊第3棒指定打擊。（資料照，記者陳志曲攝）

王柏融（左）和中田翔（右）被預測擔綱明年火腿打線3、4棒。（資料照，記者林正堃攝）

大谷翔平在火腿隊曾與中田翔組成「平成的ON砲」。（資料照，記者郭羿婕攝）

重現Big Bang打線 火腿燃希望

〔記者郭羿婕／綜合報導〕「桃猿大王」可望變成「火腿大王」，王柏融與日本火腿隊議約消息傳回日本，掀起熱潮，登上多家體育報頭版，日媒和球迷也開始排起明年打線，看好他扛下先發第3棒DH。

猿隊昨宣布火腿獲得王柏融優先議約權，盼30天內敲定加盟，《Sponichi Annex》指出，若火腿順利簽下大王，將是自2016年贏得「日本一」後，拚回稱霸之路的一大補強，期能重現過往「Big Bang打線」威力。

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Big Bang打線最早出現在1998年，當時火腿有3名至少30轟打者，便冠上這封號，此後也成陣中強力打線的代名詞，從早期片岡篤史、小笠原道大、稻葉篤紀等人，到近年大谷翔平、中田翔等強打，都曾讓「Big Bang」重燃希望。

日媒：大王與中田翔扛3、4棒

此刻換王柏融深受期待，《Sponichi Annex》預測明年打線，由西川遙輝、大田泰示打1、2棒，3到5棒則是王柏融、中田翔、近藤健介，6棒之後是正在談續約的洋砲雷爾德，及清宮幸太郎、中島卓也等人。

特別的是，棒球名將王貞治、長嶋茂雄昔日在巨人曾組「ON砲」連線；到了近代的火腿，擔綱3棒或5棒的大谷加上4棒中田翔，也被封為「平成的ON砲」，O原指Ohtani（大谷），而王發音可稱「Oh」，或許能期待新一代「ON砲」誕生。在此之前，大田泰示也一度被寄望與中田串起新ON砲。

王柏融最想對決的投手就是大谷，一旦轉戰日職，兩人暫時無緣交手，不過若大王扛起火腿3棒，也意外地和大谷有了別具意義的連結。大谷昨已返日，今將召開記者會暢談大聯盟首季心得。

無論何種打線或稱號，其實已證明王柏融實力受肯定，昨天包括《日刊體育》、《產經體育報》、《北海道新聞》等報紙，都以超大篇幅報導大王將與火腿交涉，可能的新隊友中島卓也、上原健太也拿著有他的頭版新聞合影，出現在火腿官方Instagram，都顯示遠在東瀛的各方期待。

火腿隊中島卓也（左）和上原健太（右）拿著報導王柏融的報紙合影。（取自火腿隊IG）