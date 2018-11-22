火腿總經理讚大王頂尖 人氣向岱桑看齊

王柏融是中職看板球星，人氣、實力兼具。（資料照，記者陳志曲攝）

火腿過去曾多次舉辦岱鋼日。（資料照，記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕日本火腿追蹤「台灣的大王」多時，取得優先議約權，球團總經理吉村浩給王柏融極高評價；對台灣球迷而言，也可期待火腿複製過往「岱鋼日」熱潮。

在多支日、美職球隊中拔得頭籌，吉村浩說：「我們收到優先議約通知了，王柏融是中職史上最好的選手（部分媒體稱是『台灣棒球史上最好的選手』），我們會秉持這種敬意來交涉。」

請繼續往下閱讀...

「中職史上最好選手」

其實，火腿多年前便多次派人來台關注王柏融，吉村浩也坦言，確實長期調查大王，雖交涉細節無法公開，但對爭取他做足準備。

過去陽岱鋼在火腿奠定看板球星地位，人氣超旺，吸引不少台灣球迷飛到札幌，親睹他的風采，火腿也在札幌巨蛋外野看台設置限量「岱鋼席」，以他最愛的紅色為主調，讓粉絲近距離打氣。

陽岱鋼曾席捲北海道

火腿還曾祭出亞洲節，同樣以陽岱鋼為號召，重頭戲就是「岱鋼日」和「台灣日」，日本以外的亞洲球迷持護照即可免費進場，就連新千歲機場也一直有他的人形立牌和海報，在在顯示有多受歡迎。

接下來由王柏融接棒，也有機會再掀熱潮，儘管球團目前對此不多評論，但強調看好他年輕有實力，大有本錢在日職活躍。