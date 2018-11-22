黃暐傑進40人名單 離大聯盟更近了

遊騎兵隊宣布將黃暐傑放進40人名單。（資料照，取自小聯盟官網）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟台將們，明年起有機會再添一人！25歲右投手黃暐傑今年球季從響尾蛇隊被交易到遊騎兵隊，昨遊騎兵隊宣布將他和另3位選手放進40人名單，以避免「規則五選秀」被他隊選走，明年將參加大聯盟春訓，也意味黃暐傑離大聯盟目標又近一步。

近期大聯盟各隊陸續重整自家的40人名單，各隊潛力股、明年預計在球隊規劃內的球員，會優先放進40人名單中，名單外的球員則會進行「規則五選秀」，不少球隊也會從他隊名單外的球員中，尋找可用之兵。

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黃暐傑2014年被響尾蛇隊簽下，是該隊體系內第1位台灣選手，拿手的變速球頗受球探好評，2016年是球隊潛力新秀第6名，變速球和整體控球被評為60分（滿分80、60為高於平均水準）。不過，今年7月31日交易大限前，響尾蛇為補強牛棚，和遊騎兵隊交易來迪克曼，而把黃暐傑送至遊騎兵。

黃暐傑今年在響尾蛇高階1A投31.1局、防禦率僅2.59，升上2A之後27局防禦率2.00，轉隊後效力遊騎兵2A，出賽20局就挨5轟，防禦率6.30。得知進入40人名單消息，黃暐傑透過經紀公司的粉絲團感謝各界祝福說「平常心，一步步來。謝謝大家關心，我會繼續努力。」