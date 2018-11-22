戴資穎驚人數據 本季勝率高達90%

戴資穎今年賽季至今勝率高達9成，曾創下31連勝的女單紀錄。 （資料照）

小戴今年只輸6場

世界排名第3的周天成今年球季勝率也有74%。（資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2018年羽球賽季即將劃下句點，封關戰年終賽下個月12日於中國廣州點燃戰火，回顧漫長國際羽聯巡迴賽賽季，球王桃田賢斗、球后戴資穎不愧是當今王者，2人本季奪勝率都達到9成，年度至今都只吞下6場敗仗，相當驚人。

戴資穎月初中國賽因賽程太過密集而選擇缺席，算一算小戴今年出賽61場，戰績出色的她其中一波是31連勝女單紀錄，翻看去年戴資穎敗仗場次，同樣也只有6場，2年來只輸過12場次，比日本山口茜、中國陳雨菲1年輸的17場還少。

男單球王桃田賢斗結束香港站返日，4強不敵南韓一哥孫完虎，桃田坦言，真的精疲力盡，想移動身體卻不聽使喚。

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周天成勝率達74%

台灣一哥、世界排名第3的周天成，今年累積70場出賽，桃田賢斗73場，2人是男單唯二7字頭，出賽場次多，勝場也成正比，小天勝率來到亮眼的74%，打出生涯年的桃田，勝率則高達91%。

周天成今年6度與桃田賢斗狹路相逢，1勝5負，近2戰都是戰到第3局才落敗，他表示，不只是他，男單選手都在尋找如何擊敗桃田賢斗，現在看來只有把他逼到第3局，「上一場中國福州賽真的差一點，對方為了勝利拚上身家、性命，全場用意志力打球，我也會跟他一樣，使出渾身解數。」

年終賽下月12日開打

年終賽周天成將以男單頭號種子身分出賽，戴資穎也可望以第1種子亮相，締造台將年終賽歷史新頁。