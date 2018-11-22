「東奧正名」正反方角力激烈 政院未干預

奧運雙金得主許淑淨及周天成、楊俊瀚、鄭兆村、林怡君、雷千瑩等多位運動員昨公開表態反對東奧正名公投。（記者羅沛德攝）

表明未打壓 將維護選手參賽權

〔記者李欣芳、卓佳萍／台北報導〕隨著東奧正名公投週六將舉行投票，正反意見角力轉趨激烈，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，政府從未企圖主導發動這項公投案，更從未企圖以打壓選手的手段要求選手沉默。公投後，中華奧會才是決定如何處置公投結果的主體。政府尊重台灣民意的自由展現，也會尊重國際奧會的規定，維護選手的參賽權。

奧運雙金得主許淑淨及周天成、楊俊瀚、鄭兆村、林怡君、雷千瑩等多位運動員昨公開表態反對東奧正名公投。奧運人協會秘書長杜台興說，過去運動員可能是怕受到政府的打壓而選擇沉默，現在勢必要大家聽聽體育人的聲音。不過，挺東奧正名公投的前羅東聖母醫院院長陳永興則直指過去使用「中華台北」是歷史錯誤，應改正過來，以「台灣」名義參賽。

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Kolas指出，政府從未企圖主導發動這項公投案，更從未企圖以打壓選手的手段要求選手沉默。政府已多次表達尊重台灣民意的自由展現，也會尊重國際奧會的規定，維護選手的參賽權。Kolas再次強調，公投是人民的權利，政府不對任何公投案預設立場，會尊重任何公投結果。

Kolas說，中華奧會或國際奧會皆為民間獨立單位，政府無法、也從未干預奧會相關組織的運作。因此不論公投結果為何，行政院僅能依法將中選會的公投結果公告轉知給機關、再轉給中華奧會，行政院僅能尊重中華奧會的處置與國際奧會的相關規定，無法干預，這段期間政府也沒有受到國際奧會等壓力，政府的立場就是要保護選手在國際賽事的參賽權。

中職會長吳志揚也代表聯盟公開表示，目前開始準備打奧運資格賽，任何不利於參與奧運的動作，聯盟都會反對。