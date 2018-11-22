SBL》「土洋好默契」富邦乘勝追擊

富邦勇士「土洋」磨合佳，開季打出2連勝佳績。 （資料照）

達欣、璞園落難 拚開胡

〔記者梁偉銘／台北報導〕SBL第16季首週賽事互探虛實後，今起繼續於桃園巨蛋展開第2週一連4天激戰，開季2連勝的富邦勇士晚間強碰勝負各1的金門酒廠最受矚目。目前「雙洋將」運用出色的富邦，準備延續自熱身賽起不敗氣勢，「惦惦吃3碗公」的金酒，則將以小搏大再創驚奇；另場由同樣苦吞首敗的達欣工程、璞園建築，狹路相逢爭取開胡。

富邦是7球團中最早確定「雙洋將」，205公分歐頓、194公分基斯歷經2個多月磨合，內外攻守互補，也與「本土洋將」蔡文誠、林書緯、張宗憲等主力打出默契，不但熱身賽3連勝，開季也拿璞園、裕隆納智捷祭旗，連戰皆捷足讓「馭洋有道」的總教練許晉哲放下心中大石，今、明2天連戰金酒、台灣銀行，歐頓、基斯只要控制情緒、維持正常演出，仍是富邦倚重的贏球關鍵。

其實金酒開季表現也不錯，夏普、貝斯這組老外很快進入狀況，加上張容軒、陳靖寰、于煥亞等本土老少穩紮穩打，至少一吐熱身賽3連敗悶氣，吳俊雄為首的教練團認為，全隊若能減少失誤、提升三分球命中率，臨場仍有機會與戰績暫居領先的勁敵一搏。

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此外，主辦單位籃協再度推出「學生推廣日」活動，今起至例行賽第5循環（明年3月8日）期間，凡週四、五場次各級學校學生憑證或穿制服，即可免費進場觀看比賽。