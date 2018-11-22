啦啦隊變主力 「東山金城武」驚奇秀

東泰高中王柏鈞（右）轟進31分，用個人生涯代表作率隊以89：68擊敗基隆商工。 （記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高中籃壇新興強權東山高中昨以92：51大勝治平高中，與同組另一新勢力東泰高中都取得12強複賽門票。

東山高中王銘軒（右）去年還是球隊的「啦啦隊」，昨役卻攻下HBL生涯新高13分。（記者陳志曲攝）

東山後場雙核心劉承彥17分、陳緯20分，另一驚奇是「東山金城武」王銘軒攻下HBL生涯新高13分。他笑說，「我很驚訝自己能拿到這麼多分數，我是球隊的輔助角色，如果劉承彥當機，我就要頂上。」

王銘軒砍13分 自己都說驚訝

王銘軒前2年都無法拿到專屬HBL球衣，只能在場邊當啦啦隊，改用愛秀個性叱吒HBL，經常在東山每場比賽中場休息時，拿起麥克風又唱又跳。如今終於拿到印有自己名字的15號球衣，他說：「皇天不負苦心人，我拿到球衣都快哭出來了。」

東山過去兩屆主力中鋒沈睿洋的練習靶子就是王銘軒，讓他練球不僅吃足苦頭，天天還被隨隊教師柯斐馨緊迫盯人。柯斐馨透露，「王銘軒身體條件不差，但欠缺專注力，在場上容易恍神，我都會叫他唱最愛的玖壹壹歌曲回神。」

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王柏鈞轟31分 助東泰奪勝

東泰王柏鈞昨轟進31分，用個人生涯代表作率隊以89：68擊敗基隆商工。C組最後一張晉級門票將由基商、治平爭奪，兩軍在明天下午3點40分過招。