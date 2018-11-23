HBL》弟率南山3連勝 哥哥誓言討回

身穿南山戰袍的弟弟彭冠綸（左）和效力泰山的哥哥彭柏樺（右）在場上對決。（記者王藝菘攝）

南山菜鳥陳力生（中）貢獻18分、6助攻、5籃板。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕南山高中高一菜鳥陳力生、彭冠綸，昨在107學年度HBL男子甲級16強預賽展現絕佳默契，搭配高三前鋒蔡紘揚轟22分，以78：75擊敗泰山高中，3戰全勝奪D組龍頭。

泰山、南山在今夏各大盃賽共4次交手，各取2勝，但泰山預賽前兩役跌跌撞撞，還爆冷不敵新榮高中。即使對手狀況不佳，南山教頭許時清仍不敢大意，「泰山有準備好跟我們廝殺，透過這次對戰能累積球員的經驗。」

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彭冠綸替補上陣 場均18.3分

陳力生貢獻18分、6助攻及5籃板，彭冠綸挹注17分，兩人初生之犢不畏虎，令許時清刮目相看。彭冠綸預賽3戰都替補上陣，場均貢獻18.3分為球隊得分王。許時清透露，彭冠綸是很棒的球員，若比賽、練球的專注力更好，相信不會只有這樣子。

有趣的是，陳力生的哥哥陳力行是上屆泰山主力後衛；彭冠綸的哥哥彭柏樺為現役泰山球員。陳力行昨到場觀看「雙山大戰」，大讚弟弟的表現出色，更勝當年的自己，他還爆料，「弟弟以前都不會問我問題，到高中反而常找我聊籃球。」

彭柏樺昨最後一擊失手無法率隊贏球，更氣自己在第二節遭弟弟抄球，他說：「我下次一定會討回來。」

衛冕軍松山高中昨以89：63擊敗宜蘭高中，與同組高苑工商晉級12強。能仁家商以119：60大勝三民家商，和南湖高中搭上複賽列車。

今生死鬥 宜中戰青年、治平對基商

今預賽最終日，A組2連敗的宜中、青年及C組尚未開胡的治平、基商，都將進行「生死戰」，贏家晉級12強。B組光復對三民之戰，光復只要輸18分內，將奪下隊史第2張複賽門票。