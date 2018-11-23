大谷手術復原良好 盼披上東奧戰袍

大谷翔平（中）返日，昨舉辦記者會暢談旅美感想。（法新社）

度過第一個大聯盟球季，大谷翔平的感想是充實又快樂。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕勇奪美國大聯盟新人王的日本球星大谷翔平凱旋返國，對於第1年的大聯盟體驗，他表示：「度過了充實又快樂的一個球季。 」

不影響生活 鬆了一口氣

大谷6月初因手肘韌帶撕裂傷進入傷兵名單，7月復出後專任指定打擊，10月1日接受TJ手術。 對於術後狀況，大谷表示，雖然對動刀有點抗拒，但為長遠考量，還是決定開刀，目前恢復順利，生活上已不會造成影響，總算鬆了一口氣，不過訓練時還是避免用到右手。

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展望下個球季，大谷表示，雖然會以打者身分上場，但歸隊時間未定。他也不否認想在2020年奧運登場，他說：「想要出場是一件極為自然的事。」

前天網媒報導大谷正與前排球選手狩野舞子交往，並將宣布結婚的喜訊，由於昨天11月22日剛好是日本的「夫婦之日」，更引發聯想。

談英語程度 大谷、水原口徑不一

不過日媒較保守不太敢問及隱私，有記者問他在美國生活及比賽等方面的照料，有沒有特別想感謝的人，大谷馬上舉出他的口譯水原一平，他說自己沒有駕照，水原還要當他的司機，若沒有他的協助，本季可能無法有這樣的表現。

水原透露大谷的英語聽力良好，說的能力也有進步，已快不需要口譯，不過記者當場要求大谷來一段英語演說，他笑著回應說：「我不會！」並表示自己的英語完全沒進步。

記者會最後記者忍不住提到婚事問題，大谷苦笑說目前並無結婚打算。