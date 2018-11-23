獅隊換血有成 登基只差5撇步

暌違5年，統一獅再度打進台灣大賽，儘管仍和隊史第10冠失之交臂，但至少已讓球迷看見球隊換血之後的成效，若能在投、打、守、訓練和教練團等5大環節再作修正、補強，重返獅王榮耀只是時間早晚。（記者倪婉君）

1、本土出「投」天 終結者生變

整體而言，獅隊投手群表現優於去年，團隊防禦率從去年4隊最高的5.37，降至今年4.82（排第3），不但洋投素質優於以往，土投也有施子謙和江辰晏貢獻勝場數。在最後一道防線，陳韻文在2014年選秀第1指名入隊後，也繳出單季最多的19次救援成功。

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但目前變數出現，陳韻文在球季結束後行使旅外球員權利，最終若能順利「出走」，獅隊勢必要再找穩定後防，或從洋投補強下手。

陳韻文已行使旅外權利，獅隊終結者可能必須另尋他人。（資料照，記者林正堃攝）

2、砲手蘇智傑 健康放第一

獅隊今年團隊打擊率2成89略優於去年，全壘打114轟更高居4隊之冠，但不管是資深的潘武雄，或是年輕一輩的蘇智傑都因傷影響出賽數。尤其獲選台灣大賽優秀球員的蘇智傑，可望成為獅隊未來當家第4棒，但他這兩年受到國際賽徵召、傷勢影響，尚未出現出場數破百場的球季，明年若能健康打滿一整季，對獅隊攻勢當然加分。

蘇智傑若能打滿整季，對統一獅火力將是莫大幫助。（資料照，記者林正堃攝）

3、巧打陳傑憲 卡在游擊關

連兩年出場數破百場的陳傑憲，打擊率高加上拚勁十足，已是獅隊新生代看板球星，但他今年在游擊防區出現30次失誤，也在教練團安排下移防外野。儘管總教練黃甘霖已表明，如果陳傑憲OK，明年還是讓他守游擊，但楊家維在季後賽表現出色，未來也成為游擊防區的守備人選，讓教練團多了選擇，也增加內野穩定度。

只是獲得今年最佳9人二壘手獎的吳桀睿，確定將在季後動刀，也為明年獅隊內野防區再添變數，但若潘彥廷、蔡奕玄、吳國豪等人能把握機會表現，未嘗不是好事。

陳傑憲能否克服游擊心魔將是明年統一獅觀察重點。（資料照，記者陳志曲攝）

4、避開高走低 體能存本錢

獅隊在過去三連霸時期，主力球員都很有經驗，如今新秀輩出，但明顯「大賽值」不足，今年就有多達17名本土球員首次參加台灣大賽。要面對一整季的征戰，體能訓練更顯重要，像今年繳出11勝的施子謙到了下半季，就明顯因體能下滑而球威稍減。

新人王施子謙本季奪得11勝。（資料照，記者林正堃攝）

5、蔗總領小獅 累積經驗值

不只小獅要「磨」經驗，以「蔗總」黃甘霖為首的教練團也要升級。今年是蔗總領軍第2年，也是他個人首度率隊打總冠軍賽，他坦言仍在學習，部分調度也難免受到質疑，如何帶領平均年齡約40歲的一軍教練團再進化，像是引進外來技術或資源，都是季後可思考之處。

統一獅總教練黃甘霖。（資料照，記者陳志曲攝）