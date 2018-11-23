璞園雙洋將肆虐 強壓達欣開胡

璞園小洋將瓊斯突破達欣禁區，昨攻下27分、9籃板。（記者陳志曲攝）

璞園後衛吳家駿（左）把握機會，昨進帳12分。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕首週勝場均未開胡的璞園與達欣，昨於桃園巨蛋過招。達欣小洋將梅奧膝傷缺陣，璞園雙洋將趁勢發威，瓊斯攻下27分、9籃板，麥克則攻下18分、17籃板，聯手率隊以105：77大勝，收下本季首勝。

達欣梅奧膝傷 麥克連首節3犯

衛冕軍璞園本季首戰慘敗給勇士，昨重振雄風，小洋將瓊斯利用對位優勢，頻頻切入灌籃，成為致勝功臣。總教練麥班達表示，「首戰踢到鐵板，這場全隊上緊發條，攻守都更上層樓，但仍有許多細節要修正。」

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主控彭俊諺練球時扭傷腳踝，昨高掛免戰牌，年輕後衛吳家駿把握機會進帳12分，相隔兩個球季，得分再度上雙。他表示，「上季上場機會不多，感到很挫折，但隊友都鼓勵我勇於出手，這場手感不錯，有把握住機會。」

璞園瓊斯頻切入 吳家駿久違上雙

達欣大洋將麥克連首節就吞下3次犯規，陷入犯規麻煩，達欣大部分時間被迫用全本土應戰，無奈守不住對方雙洋將肆虐，第三節已落後達20分，無力反撲。

麥克連昨僅貢獻12分、9籃板，達欣總教練范耿祥坦言，「麥克連的表現不如預期，最基本的籃板球也未能鞏固，我們又少了梅奧，只能一路挨打。末節換年輕球員上場磨練，反而拚勁十足，才找回一點氣勢。」

梅奧日前傳出膝蓋不適，原以為是十字韌帶撕裂，所幸檢查後僅是左膝發炎，虛驚一場。范耿祥表示，球團會讓梅奧充分休息，最快下週才會重返賽場。

達欣小洋將梅奧昨膝傷缺陣。（記者陳志曲攝）