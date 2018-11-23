土洋輪流挺身 金酒灌倒富邦

金酒一哥張容軒昨貢獻15分，繼續向生涯總得分3千分邁進。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕開季二連勝的勇士昨踢到鐵板，大洋將歐頓因傷缺陣，全場攻守失序。金酒土洋聯手，轟下9記三分彈，洋將貝斯攻下全場最高17分，終場76：61獲勝。

金酒另一洋將夏普僅拿7分，所幸本土球員挺身而出，一哥張容軒貢獻15分，陳靖寰進帳14分，于煥亞也挹注12分，成為贏球關鍵。

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張容軒表示，「對方大洋將缺陣，我們享有禁區優勢，加上陳靖寰防守建功，降低基斯的破壞力，是隱形功臣。」

富邦歐頓 因傷缺陣

邁入SBL第13個球季的張容軒，生涯總得分逼近3000分大關，他表示，不會特別強求紀錄，本季還有33場比賽，遲早會達成里程碑。

本季採用雙洋將制，張容軒被教練團定位為第六人，他表示，替補出發減輕壓力，很喜歡這樣的角色；現階段最重要的是擔任球隊的橋樑，並儘快與雙洋將磨合，期盼能漸入佳境。

勇士昨手感不佳，三分球22投僅5中，首節就落後14分，一路挨打。「本土洋將」蔡文誠解釋，「節奏完全不對，也影響出手的感覺，全隊都不在狀況內。」

金酒3台將 合繳41分

小洋將基斯12投3中，僅獲8分、2籃板，許晉哲認為，歐頓無法上陣，球員無法快速適應單洋將的作戰方式，加上基斯陷入低潮，分數越拉越開。

歐頓上週出戰裕隆遭撞擊，右膝舊傷復發。許晉哲表示，歐頓膝蓋嚴重積水，等積水消退後，才能做超音波掃描，目前先放入每日觀察名單，等傷勢確定後才知道歸期。