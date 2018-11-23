詹姆斯回克城 騎士影片致敬

詹姆斯轉戰湖人後，回到克利夫蘭首戰繳出全場最高32分。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕詹姆斯今夏改披紫金戰袍，昨首度回到克利夫蘭作戰，獲得英雄般的熱烈歡迎，他砍下全場最高32分，率隊以109：105驚險擊敗騎士，收下2連勝。

2010年詹姆斯轉戰熱火，回到克利夫蘭首戰慘遭球迷狂噓，現場氣氛充滿惡意，今年他選擇前進洛杉磯，獲得克城球迷的體諒，返回老東家首戰受到球迷歡迎，騎士球團更準備了影片向詹皇致敬，歡迎英雄回歸，他笑說，自己只看到影片的後段，當時教練正好在交代戰術。

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詹皇32分 湖人險勝

對於球迷的轉變，詹姆斯感性地說；「我已經和以往不同，相較於8年前，我們都有所變化，我想這就是成長的意義。」此役他繳出32分、14籃板、7助攻，並在第4節率隊逆轉戰局，他認為致勝關鍵仍是從防守做起，「我們沒辦法獲得很好的投籃機會，但我們保持鎮定。」

湖人主帥華頓認為，詹姆斯無論在場內、場外都為這個城市付出太多，獲得球迷的喝采也是理所當然；湖人此役除了詹皇表現突出外，「球哥」波爾進帳15分次之，英葛蘭挹注14分。

騎士歐斯曼攻下全隊最高21分，克拉克森挹注20分，騎士總教練德魯過去與詹姆斯共事4年，談起這名球員，他透露先前曾希望留下他，可惜無法如願，但他認為，這只是詹姆斯做出對自己來說最棒的決定，而他必須要為家人和職業生涯負責。