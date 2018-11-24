HBL／光復多點開花 闖關成功謝謝祂

光復高中李承謙（左）單節投進4顆三分球。（名衍行銷提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕光復高中昨在預賽最後一戰投進13顆三分球，以81：58輕取三民家商，隊史第2度闖進12強複賽，教練陳定杰透露，賽後要到隔壁土地公廟還願，感謝祂保佑球員沒有受傷。

賽前戰績1勝1負的光復，迎戰吞下2敗的三民，只要不輸超過18分就可晉級，但光復上半場遲遲未能將比分拉開，陳定杰坦言，球隊很怕打早上的比賽，「上半場小朋友都還沒醒，無法進入狀況，不該發生的失誤都會出現。」

光復後衛李承謙單節投進4顆三分球，成為比賽分水嶺，他透露是首次在比賽中單節投進4顆三分球，算是代表作。

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李承謙把勇士球星K.湯普森視為偶像，也期待自己成為像K湯一樣出色的射手；李承謙的表哥前高苑球員田浩昨也現身幫他加油，李承謙透露，哥哥會鼓勵他，要把握場上每次機會。

光復「眼鏡俠」喬楚瑜攻下25分、15籃板，徐允城、李承謙都繳出12分，余維豪貢獻10分、9助攻，多點開花。陳定杰認為，有不同球員跳出來是好事，不希望大家太過依賴喬楚瑜。

相隔1年，光復再度打進12強，且又是在關鍵一戰擊敗三民晉級，陳定杰表示，上次晉級後在12強止步，是繳學費的概念，今年企圖心更強烈，希望複賽再努力一下，締造更好的成績；他也滿懷感激地說，球員沒受傷是晉級重要因素，賽後要到土地公廟還願，期待帶著這份庇佑繼續往前走。