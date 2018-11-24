SBL》史密斯神來一槍 台銀開胡啦

史密斯（左）貢獻31分和19籃板，包括一記致勝打板三分球，率台銀拿下首勝。（記者陳志曲攝）

台銀張博勝攻下20分，其中三分球4投4中。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕勇士洋將基斯昨繳出32分、8助攻和10籃板的全能成績單，但台銀史密斯表現更出色，豪取31分和19籃板，包括終場前18.3秒的致勝打板三分球，率隊以94：89拿下本季首勝。

NBA生涯 沒投過三分球

台銀本季補進擁有5年NBA資歷的史密斯，扭轉禁區疲軟的劣勢。昨團隊抓下15個進攻籃板，壓過勇士的6次，團隊籃板也領先對手9次，成勝負分水嶺。

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史密斯從未在NBA投過三分球，昨卻用外線「一槍斃命」，他笑稱，這球很幸運，但強調平時有在練投三分球，只是優勢在內線進攻，所以不會濫投外線，能幫球隊贏球最重要。

勇士扳平惜敗 許總苦笑

史密斯第四節扮演關鍵先生，單節攻下12分，主帥韋陳明表示，「我不反對史密斯投三分球，他投籃的姿勢很標準，只要有機會絕對鼓勵大膽出手。」

台銀小洋將伍茲和張博勝皆進帳20分，助球隊穩住勝果。韋陳明表示，陣中多為年輕球員，所幸雙洋將和張博勝挺身而出，扛起得分重任，也肯定全隊的拚戰精神，一起奪下本季首勝。

勇士從雙位數落後一路苦追，終場前2分鐘總算扳平戰局，可惜功虧一簣，許晉哲無奈地表示，「最後敗給幸運三分球，也只能苦笑。我們少了一個外援，已拚盡全力。」

勇士大洋將歐頓膝蓋積水未消，必須等待消腫後才能做超音波掃描，確認有無傷及韌帶。許晉哲表示，目前只能讓歐頓休息，每日都會觀察他的狀況，才決定是否上場。