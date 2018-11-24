SBL》裕隆及時甦醒 搶走達欣首勝

裕隆桑尼（左）豪取26分、21籃板。（記者陳志曲攝）

裕隆呂政儒（中）決勝節飆出2記三分球，徹底打垮達欣。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕開季一勝難求的達欣，昨與裕隆鏖戰至決勝節，因讀秒階段連續3次失誤葬送江山，苦吞開季3連敗。裕隆洋將桑尼豪取26分、21籃板，呂政儒則進帳17分，率隊以73：63拿下本季聯盟最多的第三勝。

裕隆第3勝 達欣3連敗

達欣主帥范耿祥表示，「全隊求勝心切，很多地板球都奮不顧身拚搶，可惜末節失誤太多，加上呂政儒兩記關鍵三分彈，成為致命傷。」達欣此役發生19次失誤，比裕隆多出9次。

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兩隊拉鋸僵局直到末節才打破，上季年度MVP呂政儒率隊拉出13：2的攻勢，將分差擴大至雙位數。呂政儒表示，上半場全隊腦袋打結，專注力也不足；中場在休息室教練團喚醒全隊，才找回攻守節奏。

裕隆擅長的三分球火力遭達欣壓制，全場26投4中，其中有3顆是呂政儒貢獻，兩名洋將合計8投0中。所幸桑尼下半場改以切入取分，第三節獨得11分，成贏球功臣。

呂政儒三分彈 壓垮對手

達欣小洋將梅奧膝傷本週缺陣，原本「留校察看」的大洋將麥克連總算打出水準，攻下23分、19籃板和4阻攻，成功串連全隊攻勢。

范耿祥透露，「開季對麥克連的表現不是很滿意，他也清楚必須要更積極進攻。賽前全隊看影片檢討，有一半的時間在針對麥克連，希望他的卡位更確實，並且多要球強攻禁區，這場進步很多。」