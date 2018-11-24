台日韓潛力股 今起冬盟同場拚

2018年亞洲冬季棒球聯盟今天開打，中午開幕戰由中職聯隊打頭陣，在洲際棒球場對上日職西軍。（記者羅志朋攝）

2018年亞洲冬季棒球聯盟今天開打，共有中職聯隊、韓職聯隊、日本社會人隊、日職東軍和西軍5隊參賽。由於今天適逢台灣選舉，第5度率隊打冬盟的韓職聯隊總教練柳承安，對台灣文化很熟悉，昨官方練球他打趣地問台媒，「你們覺得國民黨還是民進黨會贏？」全場哄堂大笑。

戴培峰（左）。（記者羅志朋攝）

陳仕朋。（記者羅志朋攝）

林政賢。（記者羅志朋攝）

記者羅志朋／專題報導

中職今首戰 2選秀狀元入列

亞洲冬季棒球聯盟今天在台中洲際球場點燃戰火，中午12點開幕戰由中職聯隊迎戰日職西軍，晚上6點韓職聯隊對日職東軍，中職聯隊先發投手將由兩左投林政賢、陳仕朋擇一。

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2016年冬盟，中職聯隊例行賽打16場，以2勝2和12敗排名墊底，當時韓聯總教練柳承安痛批，中職球員不管在場上或場下態度都不佳，甚至不如台灣培訓隊選手。去年中職聯隊由林振賢出任總教練，從選才到訓練、比賽皆嚴格要求，例行賽打出11勝1和5敗佳績，柳承安盛讚這批中職球員態度好很多。

林政賢、陳仕朋 擇一先發

今年冬盟中職聯隊總教練仍是林振賢，初步選才由4球團提12至15人名單，他再從大名單挑選，並尊重球員參賽意願決定最終人選，包括戴培峰、楊晉豪、翁瑋均、吳俊偉、陳晨威、成晉等潛力新秀都在名單，一線球星陳子豪和廖健富也入列。

去年林振賢帶隊頗受好評，江辰晏、王威晨、吳丞哲、黃子鵬和吳桀睿都是冬盟「優質畢業生」，他表示，大家都是職業球員，只要是比賽沒人想輸，希望選手往好的方向去打，能贏球當然是最好的。

至於投手群規劃？林振賢說，先發輪值包括林政賢、陳仕朋、葉家淇、劉軒荅、林逸翔，另外，江國謙和翁瑋均二選一拉到先發，原則上每一場都會準備「雙先發」，如果先發投不滿5局，那麼第2名先發就投長中繼。

冬盟今起每天都安排2場賽事，地點在洲際和斗六球場，例行賽12月13日結束，14日進行4強賽，15日打冠軍賽。